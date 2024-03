Trevisani: "Milan sconnesso? Assolutamente no. Le partita contro Lazio ed Empoli lo dimostrano"

Nel corso del consueto appuntamento del lunedì sera con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha discusso su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan dopo la vittoria di domenica pomeriggio contro l'Empoli, soffermandosi soprattutto sulle continue critiche che vengono rivolte alla formazione di Stefano Pioli, ultimamente accusata di essere "sconessa". Queste le dichiarazioni del noto giornalista.

"Milan sconnesso? E' una sensazione che posso aver avuto contro lo Slavia, dove in 10 vs 11 prendi due gol, uno su palla inattiva ed uno per il gol della domenica, ma comunque li prendi. Nel complesso non vedo una squadra che va a Roma con la Lazio ed è superficiale, non vedo una squadra che è con l'Empoli è stata superficiale, fra l'altro con tante rotazioni. Non mi sembra una squadra superficiale, e non mi sembra una squadra disconnessa. Mi sembra una squadra con delle lacune. Mi sembra una squadra con un allenatore che ha fatto sicuramente degli errori, mi sembra una squadra che ha subito notoriamente infortuni a raffica, e su questa cosa bisogna lavorare".