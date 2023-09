Trevisani: “Napoli-Lazio come Napoli-Milan 0-4, ma per vedere lo sbando di quella partita ne sono servite 60 con Spalletti"

Il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani, ha commentato ai microfoni di Pressing la sconfitta del Napoli contro la Lazio: “È la storia a dire che Spalletti è meglio di Garcia. Sono 15 anni che Spalletti non viene cacciato da nessuno, non viene mai mandato via in corsa. La Roma di Garcia perdeva in coppa Italia con una squadra di Serie C, lo Spezia, ed era ottava in campionato, poi è arrivato Spalletti e in quattro mesi l’ha portata in Champions League.

C’è la storia a differenziare i due allenatori, poi ognuno può avere il giudizio che ritiene più opportuno. Il secondo tempo di Napoli-Lazio mi ha ricordato Napoli-Milan 0-4, ma per vedere lo sbando di quella partita sono servite 60 partite con Spalletti, ora invece appena 3 con Garcia”.