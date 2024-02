Trevisani non ci sta: "Non può essere colpa di Pioli per ogni cosa"

vedi letture

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Dell'attuale momento dei rossoneri ha parlato così il giornalista e opinionista sportivo Riccardo Trevisani.

Queste le sue parole sul canale Youtube di Carlo Pellegatti: "Il Milan ha giocato per mesi e mesi senza la difesa titolare, non scherziamo, sarebbe una situazione surrueale per tutti. Non sto dicendo che Pioli non abbia commesso degli errori, ma perchè dev'essere sempre colpa sua? Se prende gol è colpa di Pioli, se il Milan perde è colpa di Pioli, se pareggi uguale. E' sempre colpa sua? Allora diciamo anche che se sei tornato in Champions è merito di Pioli e lo scudetto, che hai vinto con una rosa meno forte rispetto alle altre, è soprattutto merito di Pioli".