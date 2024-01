Trevisani non ha dubbi: "Chukwueze un grande acquisto? Falso"

Nel corso della consueta puntata di Fontana di Trevi in onda sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani è tornato a parlare ancora una volta di Samuel Chukwueze, profilo che in questa prima parte di stagione ha trovato qualche difficoltà nell'ambientarsi in rossonero.

Durante il format dedicato ad Olivier Giroud, intitolato "Oli bible - La Bibbia del numero 9", stuzzicando ancora una volta Chukwueze Trevisani ha detto: "Una delle cose più dette sul Milan negli ultimi cinque mesi è che Chukwueze sia un grande aquisto. E' falso".