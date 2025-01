Trevisani: "Non so Walker in che condizioni arriva: peggio di Royal è complicato"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio, si è parlato anche del calciomercato del Milan che tiene banco nonostante i rossoneri non abbiano messo a segno ancora nemmeno un colpo in entrata. Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha espresso la sua opinione in merito.

Le parole di Riccardo Trevisani sul sempre più imminente arrivo di Kyle Walker: "Non so Walker in che condizioni arriva, con che testa arriva: conosciamo la testa fuori dal campo, quella in campo la conosceremo. Peggio di Emerson Royal è complicato. Il problema è che tu fai una scelta: ha Calabria e Florenzi, che poi si rompe il ginocchio, e prendi Emerson Royal mandando via Kalulu. Già fai una prima decisione completamente errata. Ora vai a prendere un altro giocatore lì, quando servono prima un nove, poi un mediano e poi un terzino destro".