Trevisani: "Pioli battezza Krunic e boccia Adli e ad un certo punto fa una bella inversione a U, boccia Krunic e battezza Adli. È una cosa molto saggia"

Intervenuto negli studi di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso sul Milan: "Dico che le tre cose più dette sul Milan negli ultimi 5 mesi sono state: 'Pioli non ha lo spogliatoio in mano': falso, 'serve un centravanti': falso, 'Chukwueze è un grande acquisto': falso. Te ne aggiungo un’altra: l’hai visto il cuore che Adli ha lanciato dopo il gol fatto? C’è tempo per migliorare secondo me, il Milan non è la scuola guida".



E nello specifico su Adli...

"Adli è venuto dalla Francia dove neppure lì faceva il titolare, adesso arriva a giocare al Milan e inizialmente non gioca. La cosa che mi piace sottolineare di Pioli, visto che passa sempre uno che non capisce niente e non è così, battezza Krunic e boccia Adli e ad un certo punto fa una bella inversione a U, boccia Krunic e battezza Adli. Questa è una cosa molto saggia. A parte che secondo me tra i due giocatori non c’è partita. Perché tra un 'posizionalista' di nome Krunic e uno che vede calcio come Adli prendo sempre il secondo. Ma soprattutto pochi allenatori fanno mea culpa e cambiano idea, è molto difficile. L’ho visto fare a Sarri che prese Valdifiori per metterlo a sedere dopo 4 partite e decidere che era Jorginho il suo uomo. Non succede spesso che un allenatore battezzi una cosa e poi cambi idea in maniera così plateale, quindi lo trovo un gesto di grande intelligenza. Io penso veramente che possa con lavoro e tempo diventare decisivo, come dicevo lunedì scorso, la palla che lui dà col Cagliari è una palla che danno in pochi, è una giocata con visione che riescono a fare in pochi giocatori. Poi, tra essere giocatori e diventare uno che può stare in campo con la maglia del Milan c’è una bella lotta. Però sono convinto che lui possa provare a farlo perchè il talento non gli manca e anche caratterialmente non mi dispiace, al di là delle problematiche fisiche che sottoscrivo. Però è un bel carro quello di Adli, è bello starci".