Trevisani: "Pioli è stato trattato male, è scandaloso quello che ho letto in giro"

vedi letture

Riccardo Trevisani, presente negli studi di Pressing, ha parlato così di Stefano Pioli:"Se Pioli è trattato male? Sì, Pioli è trattato male! Pioli ha 39 punti, è uscito da un girone di Champions che abbiamo detto tutti fosse il più difficile degli 8, con un rigore regalato al PSG brutto come la fame e 2 errori di Maignan contro il Borussia Dortmund ancora più brutti. Pioli ha fatto degli errori? Si. Pioli ha delle responsabilità sugli infortuni? Sì. Ma quello che ho letto e sentito in giro è scandaloso.

E' una cosa che non esiste proprio perché negli ultimi 3 anni ha riportato il Milan in Champions, ha vinto lo scudetto ed arrivato tra le prime quattro in Champions. Quando è arrivato secondo non aveva la seconda rosa, quando è arrivato primo non aveva la prima rosa e quando è arrivato tra le prime quattro della Champions League non era tra le prime 4 rose d’Europa. Quindi Pioli ha sempre fatto di più. Forse siamo stati abituati troppo bene e quindi adesso lo criticano. Quest’anno il Milan può fare media 80 punti, il Milan vale più di 80 punti? Con tutti gli infortuni che ha avuto? Io non penso”.