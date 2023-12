Trevisani: "Pioli è stato tristemente abbandonato al suo destino. Ma li ha fatti lui 21 punti in 8 giornate non Topo Gigio"

Riccardo Trevisani, noto giornalista e telecronista oggi sulle reti di Mediaset, è intervenuto come di consueto nel podcast di Cronache di Spogliatoio. Qui ha parlato del momento del Milan, concentrandosi soprattutto su Stefano Pioli, sottolineando alcuni suoi errori, ma in parte anche giustificandolo: "La differenza è che la struttura delle altre squadre è migliore di quelle del Milan: Pioli è stato tristemente abbandonato al suo destino. Se va via Pioli, non pensate che il Milan riesca a fare risultato se perde mezza squadra per infortunio"

Poi ha definito le responsabilità del periodo nero del Diavolo: "Li ha fatti Pioli 21 punti in 8 giornate, non Topo Gigio. Su una scala da uno a cento, avrà il 30-40% delle responsabilità: il resto è alcuni giocatori che sono arrivati dal mercato strapagati e la parte societaria".