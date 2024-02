Trevisani: "Pioli ha delle responsabilità, ma questo non giustifica il senso di accanimento nei suoi confronti"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi", il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'attualità in casa Milan soffermandosi ancora una volta sull'argomento Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

"Diamo a Pioli diverse responsabilità, ma queste pero' non giustificano ieri, oggi, domani, e mai, il senso di accanimento contro l'allenatore del Milan. Quello che ho letto su Pioli non esiste e non può proprio esistere. Vi segnalo una cosa: nello stesso numero di panchine di Sacchi Pioli ha una percentuale di vittorie più alta di Sacchi stesso. Non sto facendo il paragone, ma vi sto dando un dato tanto per dire che trattarlo come state facendo non è l'idea migliore del secolo, perché tutto è tranne che un allenatore scarso. Ha fatto degli errori? Si, ne farà degli altri? Si, ma il Milan in classifica è in media per fare 83 punti. Ma di che stiamo parlando".