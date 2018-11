Trevisani: "Prendere uno che faccia meglio di Gattuso è difficile, Donnarumma il migliore col Genoa"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato il successo del Milan col Genoa: "C'era una preoccupazione immotivata, Gattuso ha fatto miracoli da quando è arrivato. Il Milan farà un campionato per andare in Champions League, non si sa se ce la farà, ma prendere uno che faccia meglio di Gattuso è molto difficile. Donnarumma ieri ha fatto una parata superlativa, è una parata che vale come un gol. Prendendo sei milioni ed essendo il portiere della Nazionale va giudicato con una lente maggiore, ieri va giudicato come migliore in campo. Oggi il Milan si trova al quarto posto per la parata di Donnarumma. Higuain-Cutrone? Sono del partito che Higuain deve giocare, Cutrone gli dà una grossa mano, dando più libertà al Pipita. Ieri è stato condizionato dalla botta che ha preso. Il Milan deve continuare a giocare col 4-4-2 con le varianti, ma nel dna c'è la difesa a quattro".