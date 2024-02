Trevisani: "Prima di Pioli il Milan era una squadra imbarazzante"

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Dell'attuale momento dei rossoneri, aprendo una parentesi anche sul passato, ha parlato così il giornalista e opinionista sportivo Riccardo Trevisani.

Queste le sue parole sul canale Youtube di Carlo Pellegatti: "Il Milan prima di Pioli era una squadra terrificante: vi ricordate? Forse no.. ecco i tifosi del Milan si sentono un po' onnipotenti, anche io voglio essere come Brad Pitt ma non lo sono. I rossoneri hanno fatti anni osceni, a oscillare tra il 6^ e il 7^ posto, senza mai vincere un trofeo. L'unico che ha sfiorato la Champions era stato Gattuso, arriva Pioli e ti riporta in Europa e ti fa vincere lo scudetto, meditate".