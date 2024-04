Trevisani promuove De Zerbi al Milan: "E' una di quelle scelte che farei"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto durante la rubrica 'Pastorale' parlando di Milan e del futuro della panchina rossonera, alla quale sarebbe stato accostato negli scorsi giorni anche il nome di Roberto De Zerbi. Queste le sue dichiarazioni.

"De Zerbi? E' una di quelle scelte che farei. Io fare una scelta di prendere un allenatore giovane, fresco, che fa giocare bene una squadra, è un'opzione. Vuoi fare l'istant winner? Provi a prendere Conte e a vedere se la squadra di quest'anno è talmente forte che con Conte vince lo Scudetto. Io non credo. Oppure fai la mattata e dici 'visto che quel signore che ha fatto 8 anni a Liverpool è libero, proviamo a convincerlo e venire'. Ma perché no? Quando Ronaldo veniva alla Juve nessuno se lo aspettava. Io sotto Klopp, Conte e De Zerbi quella del Milan la definisco una scelta sceondaria. Thiago Motta? Juve, e se non va alla Juve rimane a Bologna".