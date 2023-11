Trevisani punge Jovic: "Mai avuto l'impressione di un giocatore pronto"

Intervenuto così nel podcast Fontana di Trevi, questo il commento di Riccardo Trevisani riguardante Luka Jovic: "E' stato preso perchè non sono arrivati nè Thuram nè Taremi, ma in questo momento il serbo non è pronto. E' un giocatore che non mi ha mai dato l'impressione di poter far bene in campo, schieraro con Giroud come contro l'Udinese è stato inutile".