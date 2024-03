Trevisani: "Rigore Inter-Genoa una delle cose peggiori viste su un campo di calcio"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento del lunedì sera con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani è intervenuto sui alcuni temi dell'attualità di Serie A soffermandosi soprattutto sui pesanti errori commessi dagli arbitri del corso dell'ultimo weekend di campionato. Queste le dichiarazioni del giornalista.

"Rigore Inter? Sto cercando di trovare le parole giuste per evitare di prendere una querela. Secondo me in una stagione come questa, dove ci sono stati diversi errori arbitrali, quello di stasera è la pietra tombale sulla categoria, sul weekend aperto da Di Bello e chiuso da Ayroldi. E' questa la cosa principale che possiamo dire: il weekend si è aperto con una serie di orrori, di una arbitro che ha completamente perso di mano la situazione, e parlo di Di Bello, e si è concluso con un rigore che è una delle cose peggiori viste su un campo di calcio. Rigore che non c'entra niente come molti rigori dati al VAR, però quanto meno lo step-on-foot ha una penalizzazione, qui stiamo punendo uno che è entrato in scivolata, tocca pure il pallone e va poi alla fine a scontrarsi col giocatore avversario. Mi sembra l'assenza di buon gusto di poi andarlo a rivedere. L'avete visto dalla faccia di come andava al VAR: zompettava, sbuffava, era proprio scoglionatissimo, e si è messo a controllare e a guardare in tutti i modi per cercare di trovare un modo per dare quel rigore. Tutto quello che un arbitro non deve fare è stato fatto in quell'occasione da Ayroldi".