Trevisani: "Se c'è una partita in cui il Milan si può ritrovare è quella contro il Tottenham"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani, ai microfoni di SportMediaset su Italia Uno, ha parlato così del Milan in vista del match di Champions League contro il Tottenham: "Il Milan arriva agli ottavi di Champions nel momento peggiore della stagione. Però se c'è una partita e una competizione che può far rinascere il Milan è quella di Champions contro il Tottenham. In questo momento è più una speranza che altro, ma l'augurio è che il Diavolo si ritrovi nella notte più importante e anche più difficile perchè il Tottenham è una signora squadra".