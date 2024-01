Trevisani: "Se Giroud dovesse avere un momento di appannamento, Jovic è ora una valida alternativa"

Riccardo Trevisani, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha commentato così la vittoria di ieri del Milan contro il Cagliari, arrivata con diversi giovani in campo: "Ha funzionato assolutamente. E' stata una scelta coraggiosa. Pioli ha avuto coraggio anche visto il momento della stagione. Una sconfitta sarebbe stata dolorosa e avrebbe portato tante polemiche. E invece Pioli ha avuto ottime risposte dai giovani come Jimenez, Simic e Chaka Traoré e anche dai più esperti.

Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, il Milan non è così in difficoltà come c'è nella percezione generale. Ha fatto degli errori, ha avuto troppi infortuni e ha avuto dei problemi, ma da qui a farla passare come una squadra in disgrazia ce ne passa. Anche perchè poi stanno arrivando sul campo risposte importanti da alcuni giocatori che sembrava non andare bene, Luka Jovic su tutti. Il serbo è stato bistrattato all'inizio, oggi è un giocatore ritrovato. Se Giroud dovesse avere un momento di appannamento, Jovic è ora una valida alternativa. Se sta bene di testa e ha voglia di fare, è un giocatore eccellente".