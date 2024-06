Trevisani: "Se Leao va in Arabia a 25 anni lo sfondo, lo massacro"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao e sul futuro che aspetta il numero 10 rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

"Io penso che Leao va via? Io l'ho difeso da quando è arrivato in Italia, se va in Arabia a 25 anni lo sfondo, lo massacro, lo insulto dalla mattina alla sera, mi apro un canale YouTube per insultarlo, perché Leao se va in Arabia da ragione a tutti quelli che dicono è svogliato, che non ce la fa, che è pigro, che pensa a fare il cantante, che pensa ai soldi ed alle serate. Invece per me Leao è un grande calciatore, non andando in Arabia lo dimostrerà".

E se andasse al PSG?

"Va a giocare a calcio, non va a fare l'animatore. Se va a giocare a calcio può fare come gli pare. Nel calcio si può fare tutto, fuori dal calcio nessuna pietà (ride ndr)".

Di Leao ha parlato anche Costacurta, che intervistato dai microfoni di Sportmediaset ha detto: "Leao è il giocatore più importante del Milan e spero che possa esserlo per tanto. È chiaro che deve continuare a migliorare. Quest'anno io credo che sia migliorato, non come tutti ci aspettavamo, ma si è migliorato".