Trevisani su Conte: "Lo prenderei sempre, ma poi devi accettare tutto di lui"

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Di Antonio Conte in possibile orbita Milan, ha parlato così il giornalista e opinionista sportivo Riccardo Trevisani.

Queste le sue parole sul canale Youtube di Carlo Pellegatti: "Conte lo prenderei sempre, però poi hai il pacchetto completo: devi accettare che faccia polemiche in conferenza, un mercato dispendioso, insomma viveere nel Contismo puro, poi come tecnico non si discute, lo metterei in ogni squadra uno così".