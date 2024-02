Trevisani su Krunic: "Giocatore normalissimo, nel mio Milan ideale starebbe in tribuna"

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria in rimonta contro il Verona. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Dell'ex centrocampista rossonero, Rade Krunic, ha parlato così il giornalista e opinionista sportivo Riccardo Trevisani.

Queste le sue parole sul canale Youtube di Carlo Pellegatti: "Io sono abituato al grande Milan, quello delle 7 Champions e dei campioni olandesi e brasiliani, vedo il Milan come un'entità incredibile, eppure non sono tifoso, ma amo il calcio. Ma devo dire che non ho mai capito questa cosa di Pioli con Krunic, gli ha fatto fare tutti i ruoli ma secondo me è un giocatore normalissimo. Nel mio Milan ideale Krunic starebbe tutto il tempo in tribuna a guardare gli altri giocare".