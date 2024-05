Trevisani su Lopetegui: "Secondo me non è una scelta sensata. Pioli vale 10 Lopetegui"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto durante la rubrica 'Pastorale' dicendo la sua su Julen Lopetegui, ad oggi il principale indiziato a sostituire Stefano Pioli sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Non sono proprio un fan di Lopetegui, su nessun punto di vista. Secondo me Pioli vale 10 Lopetegui, lo dico proprio così oggi su due piedi, ma il trattamento che sta ricevendo lo spagnolo non ha senso, come quello che sta ricevendo Pioli. Io credo che Lopetegui non sia proprio una scelta sensata, ma non perché i tifosi dicono di no, ma perché tu vuoi fare una squadra giovane? Non pendi un 60enne, a meno che non sia un 60enne alla Luciano Spalletti".