Trevisani su Pioli: "Non è scarso, ma ora è in difficolta"

vedi letture

Intervenuto così attraverso il podcast "Fontana di Trevi" Questo il commento di Riccardo Trevisani sul rendimento dell'attuale allenatore rossonero: "Tutti possono sbagliare, c'è un clima troppo nervoso in questo momento. Ho visto il Milan di Gianpaolo esser preso da Pioli, e il percorso fatto sin qui è tanta roba secondo me. Pioli non è scarso, ma ora è un allenatore in difficoltà, ma non è scarso. Pioli out? Solo se arriva Conte".