Trevisani su Pioli: "Vedo cose che non comprendo. Contro il Lecce..."

Intervenuto nel podcast "Fontana di Trevi", Riccardo Trevisani ha commentato così il momento del Milan e il lavoro di Stefano Pioli: "Pioli ha fatto delle cose incredibili in questi anni, però continuo a vedere cose che non comprendo, come alcuni esperimenti che ha fatto in campionato: tipo Giroud a destra per far giocare Jovic, oppure Musah terzino con Florenzi in panchina. E' giusto avere le proprie idee e le proprie convinzioni, ma hai subito una rimonta simile a Napoli due settimane prima, non due anni. Te lo devi ricordare che se sei stanco non puoi giocare una partita in cui si va da una parte all'altra. Il Milan non sa gestire il vantaggio e giocare partite così, soprattutto se non c'è Leao in campo. Senza di lui, partite come quella contro il Lecce non le vinci mai, anzi hai rischiato anche di perdere alla fine.

Dopo che hai preso il 2-1, serviva calma e invece ha continuato a giocare andando da una parte all'altra senza avere Leao, mentre il Lecce aveva due giocatori veloci e rapidi come Sansone e Banda. A Pioli è mancata la lettura. Cominciano ad essere tanti gli errori. La squadra secondo me lo segue ancora, non è questo il problema, il problema è che alcune partite andrebbero giocate in modo differente".