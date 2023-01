Trevisani su Salernitana-Milan: "Non c'è stata partita. I rossoneri potevano vincere 7-0, ma hanno trovato un grande Ochoa"

MilanNews.it

Intervenuto durante SportMediaset su Italia Uno, Riccardo Trevisani ha commentato così la vittoria del Milan in casa della Salernitana: "Il Milan poteva vincere 7-0, ma ha trovato davanti un grande portiere come Ochoa. Non c'è stata partita, la Salernitana ha sofferto tutto il tempo. Il Milan ha giocato una grandissima partita e non ha vinto con più gol di scarto per merito del portiere messicano".