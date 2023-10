Trevisani su Theo: "Al momento è un fantasma in campo"

Intervenuto nel podcast "Fontana di Trevi" Il commento del giornalista Riccardo Trevisani sulle ultime prestazioni di Theo Hernandez: "Per ora ha giocato bene solo contro il Torino, ed era fine agosto. Mi preoccupa la sua involuzione, non so se per motivi tattici forse. In questo momento il francese è un fantasma ed è un problema per Pioli se continuerà così".