Trevisani sui sorteggi di Europa League: "Per me il Milan rischia molto contro la Roma"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha parlato di Milan, di Stefano Pioli e del sorteggio di Europa League che vedrà la formazione rossonera affrontare la Roma nei quarti di finale della competizione continentale. Queste le sue dichiarazioni.

"Nel complesso Pioli è un allenatore che arriverà secondo e che ha fatto un percorso molto buono, e non abbiamo parlato dei sorteggi. Per me il Milan rischia molto contro la Roma. Io penso sia favorito, ma non 80-20. Ce è una roba da 56-44. Se tu mi dici che mi devo basare sull'experience, l'experience mi dice che Mourinho è scomodo da affrontare in un andata e ritorno in Europa, in generale. Il Milan di Pioli, anche quando c'era Fonseca, è nato contro la Roma in un pomeriggio di domenica di COVID, al pieno di caldo a San Siro, che non aveva mai vinto uno scontro diretto fino a quel momento della stagione. Quindi ho visto il Milan sempre fare bene, con la Roma che aveva segnato al 96' ed aveva poi preso gol al 97'. Ha pareggiato un Milan-Roma che i giallorossi meritavano di perdere 4 a 0 con Tammy Abraham. Secondo me il Milan l'ho visto sempre talmente tanto bene con la Roma che penso che le cose possono solo migliorare con De Rossi, come poi pensavo anche su tutto il resto. Non ti so dire, perché la Roma di Mourinho non è mai stata eliminata in coppa, ed ha affrontato anche squadre forti, battili, come lo è anche il Milan, che ha zone d'ombra in qualche movimento, in qualche zona difensiva, che però ha anche la Roma. Io penso che vedremo altre belle partite, nonostante i derby in Europa sono spesso brutti. Vedremo non dico un Roma-Brighton, ma potrebbero finire entrambe le partite 2 a 2 e decidersi alla proroga".