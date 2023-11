Trevisani sul Milan: "La sfortuna nasce dove c'è qualcosa che non va"

Tramite il podcast Fontana di Trevi, questo il commento da parte di Riccardo Trevisani, sul momento, non particolarmente positivo, del Milan: "La squadra è spenta e sicuramente i tanti infortuni non aiutano, ma è un tema ricorrente. Bisogna dire che c'è anche sfortuna, perchè prima dell'Udinese non hai Theo e Pulisic si fa male dopo il bel primo tempo di Napoli. La sfortuna va dove c'è qualcosa da migliorare, Pioli è in difficoltà ma deve scrollarsi di dosso questa negatività, anche l'ambiente deve aiutarlo".