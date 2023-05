Trevisani: "Turnover per Leao? Follia. Mbappè e Haaland giocano sempre"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Presente negli studi di Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato così delle scelte di turnover di Pioli nel suo Milan: "Ma davvero pensiamo che ragazzi di 24 anni non possono fare due partite in quattro giorni? A me sembra una cosa fuori dal mondo. Ci sta far riposare gente come Kjaer e Giroud, ma che Leao che è del 1999 debba fare turnover in una squadra che senza di lui titolare ha fatto 7 partite in 9 partite è una follia. Mbappè e Haaland non fanno turnover. Perchè Leao deve fare turnover? Con il turnover il Milan ha fatto pochissimi punti".