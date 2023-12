Tribunale antidoping: rinviata l'udienza per Pogba del 18 gennaio

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - E' stata accolta - secondo quanto confermato a Torino in ambienti vicini al giocatore - la richiesta presentata dai legali di Paul Pogba di rinviare l'udienza al Tribunale nazionale antidoping prevista il 18 gennaio. La nuova data resta ancora da definire. Pogba è stato trovato positivo al testosterone nei controlli dopo la partita Udinese-Juventus del 20 agosto scorso. L controanalisi hanno poi confermato la positività. Per il centrocampista francese la Procura antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica.

In attesa che il caso venga definito, il 12 settembre scorso la Juventus ha sospeso Pogba in via cautelare e l'ha messo al minimo di stipendio. Con il rinvio dell'udienza accordato dal Tribunale antidoping, i legali di Pogba avranno quindi più tempo per perfezionare la strategia difensiva che ha tra i suoi punti la buona fede del giocatore nell'aver assunto la sostanza vietata in Italia, durante la scorsa estate quando era in vacanza a Miami, in America. Pogba compirà 31 anni il prossimo 15 marzo e il suo contratto con la Juventus scade il 30 giugno 2026. (ANSA).