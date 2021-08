Triplete in Europa, le quote dei bookmakers per la stagione 2021-2022

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Adesso che è arrivata anche l'ufficialità di Leo Messi al Paris Saint-Germain, il quale indosserà la maglia numero 30 e non la 10 lasciata al suo amico Neymar, c'è grandissima attesa per capire cosa e quanto vincerà questa formazione All Star. Mauricio Pochettino ha l'arduo compito di imporsi in ogni manifestazione e portare i parigini a diventare l'ottava formazione della storia a realizzare il Triplete. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, trionfare in Ligue 1, Coppa di Francia e Champions è un obiettivo alla portata del PSG essendo in quota a 6,00. I transalpini, due anni fa, hanno visto sfumare l'obiettivo sul filo di lana visto che, dopo aver vinto ogni cosa in patria, sono stati sconfitti dal Bayern Monaco nella finale di Champions. Proprio i rossi di Baviera, affidati quest'anno al giovanissimo Julian Nagelsmann, sono l'insidia più grande per il tridente Messi-Neymar-Mbappé. Da nove anni dominatore in Germania, il Bayern ha realizzato il Triplete nel 2014 e nel 2020 e sogna un memorabile tris, finora mai riuscito a nessuno: Lewandoski e compagni che trionfano in Bundesliga, Coppa di Germania e in Europa pagherebbero 16 volte la posta. Il podio per centrare il Triplete in stagione è chiuso dal Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens che monopolizzano la stagione calcistica, in Inghilterra e in Europa, si giocano a 33. Lontanissime le altre big d'Europa: il Real Madrid è in quota a 66 mentre la Juventus di Massimiliano Allegri, prima delle italiane, è data a 75. (ANSA).