Trofeo Berlusconi, Monza-Milan: in caso di pareggio si andrà direttamente ai rigori

Oggi è il giorno della quinta amichevole della pre-stagione del Milan. Alle 21:00, i rossoneri affronteranno il Monza all'U-Power Stadium della città brianzola per il trofeo "Silvio Berlusconi", organizzato in onore e in ricordo dello storico presidente dei due club.

Nel caso la partita dovesse terminare in pareggio, le due squadre non si sfideranno ai supplementari ma andranno direttamente ai calci di rigore.