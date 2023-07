Trofeo Silvio Berlusconi: in vendita i biglietti per Monza-Milan dell'8 agosto

MilanNews.it

Dopo la tournée negli Stati Uniti, il precampionato rossonero continuerà con il primo Trofeo Silvio Berlusconi, l'amichevole tra Monza e Milan che si giocherà martedì 8 agosto alle 21.00 all'U-Power Stadium.

BIGLIETTI

I biglietti per Monza-Milan sono disponibili online e nei punti vendita VivaTicket. Sarà possibile acquistarli anche il giorno della partita, martedì 8 agosto tra le 14.00 e le 21.00, presso la Biglietteria Sud dello stadio.

PREZZO

Il costo dei biglietti per Monza-Milan parte da 10€ per il Settore Ospiti (Curva Nord), interamente riservato ai tifosi rossoneri. Sono disponibili anche tagliandi per la Tribuna Est (a partire da 14€), Gold Laterale (30€) e Gold (40€). In questi tre settori sono previste riduzioni per Under 16.