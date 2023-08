Trofeo Silvio Berlusconi, Monza-Milan sarà visibile in tutto il mondo

In vista del primo Trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan, in programma martedì alle 21, il sito del club brianzolo riporta questo aggiornamento: "Monza-Milan, un evento senza confini: la prima storica edizione del ‘Trofeo Silvio Berlusconi’, trasmessa in Italia in esclusiva su Canale 5, sarà infatti trasmessa in tutto il mondo. Il Trofeo sarà visibile su Mediaset Italia, il canale internazionale a pagamento in lingua italiana del Gruppo Mediaset, attraverso i principali operatori e in streaming su Mediaset International".