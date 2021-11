Troppi errori e poca attenzione, il Milan rimandato ancora all'esame di Italiano

Nella notte dei grandi bomber di Firenze il Milan di Pioli si deve arrendere alla prima sconfitta stagionale in campionato. Il match si gioca fin dall’inizio ad altissima intensità con il pallone che corre veloce da una parte all’altra del campo. Al 15’ arriva la prima svolta dell’incontro: Tatarusanu è incerto su un’uscita alta dopo un un cross dalla fascia destra della Viola e, in maniera goffa, perde un pallone sanguinoso in area di rigore. Gabbia, in maniera ingenua, non è lesto a spazzare e Duncan, approfittando immediatamente del regalo, insacca il tap-in facendo esplodere il Franchi, 1-0.

REAZIONE IMMEDIATA - Gli uomini di Pioli, inizialmente tramortiti dal vantaggio della Fiorentina, hanno la capacità di riorganizzarsi e di reagire allo svantaggio. Leao e Tonali, con due conclusioni da fuori, provano a suonare la carica ma Terracciano è bravo a neutralizzare i tentativi. La partita è molto tesa e dura e il ritmo rimane altissimo e intenso. Il finale di primo tempo è tutto a tinte rossonere: Ibrahimovic, su uno splendido cross di Kjaer, non riesce ad insaccare di testa un comodo pallone a pochi metri dalla porta. Il Milan continua a spingere sull’acceleratore in cerca del pari ma appena prima del duplice fischio è la Fiorentina ad avere la meglio. Riccardo Saponara, infatti, con una splendida pennellata al limite dell’area di rigore si coordina in maniera perfetta e batte Tatarusanu con un tiro imprendibile che si insacca sotto l’incrocio. Raddoppio viola e Franchi in estasi.

FATTORE ZLATAN - Al 60’ la partita sembra ormai archiviata quando anche il fortissimo attaccante serbo Vlahovic, perso da Gabbia in marcatura, trova la via della rete saltando facilmente (troppo facilmente) il portiere milanista: tiro forte a porta sguarnita da posizione defilata e punteggio che va sul 3-0. E invece una delle regole del calcio è proprio questa: mai arrendersi se in squadra hai Ibrahimovic. Il gigante svedese, infatti, si carica sulle spalle tutta la squadra e piazza un uno-due terrificante nel giro di pochi minuti e i rossoneri recuperano lo svantaggio e si portano sul 2-3. Le magie dello svedese fanno risorgere il Milan dall’inferno: il diavolo è ancora vivo.

SPAZZALA - Nonostante la spinta alla ricerca del goal del pari il Milan non riesce a sfondare ed è ancora Vlahovic a rispondere da campione. Siamo all’85esimo e, al limite dell’area, Theo Hernandez si fa rubare palla in maniera banale da Nico Gonzalez che offre un assist al serbo che batte il portiere rossonero. Male sia il numero 19, ingenuo e troppo poco attento per fiutare il pericolo, e sia il portiere romeno, davvero troppo lento ad andare a terra. La Fiorentina torna di nuovo in vantaggio di due reti e questo nuovo allungo è una sentenza sul match. Nelle battute conclusive il Milan spinge ancora, e un colpo di testa di Ibra che prende la traversa sbatte su Venuti: autogol, punteggio sul 4-3. Tutto inutile, è l’ultima emozione di un incontro infinito nel quale il Diavolo si è dovuto arrendere alla forza dei viola, complici anche le imprecisioni che, alla lunga, sono costate molto care agli uomini di Pioli.

Il match del Franchi non ha quasi nulla in comune con quello nefasto della scorsa stagione contro lo Spezia, ma anche ieri sera la squadra rossonera non è riuscita a superare l'esame di Italiano. L'allenatore della viola ha trovato la seconda vittoria consecutiva contro il Milan.

di Jacopo Rossi.