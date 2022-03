Troppi giocatori out per Covid: l'Udinese potrebbe fare ricorso per la partita persa contro l'Atalanta

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'Udinese deve depositare entro il 25 marzo il ricorso per la partita casalinga contro la Salernitana saltata lo scorso 21 dicembre. Un fascicolo che dovrebbe arrivare a breve presso il Collegio di Garanzia per il terzo e ultimo grado della giustizia sportiva. Allo stesso bivio anche l'Atalanta, che dopo aver perso i primi due gradi con i ricorsi per la sfida rinviata contro il Torino, deve presentare ricorso entro il 27 marzo. L'Atalanta - secondo La Gazzetta dello Sport - potrebbe essere tirata in ballo dalla stessa Udinese per un nuovo ricorso per la partita persa dai friulani per 2-6 con diversi giocatori fuori a causa del Covid.