Troppi stranieri nel Lecce? Il presidente: "Difficile fare mercato sugli italiani. Questo è il mercato"

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto il Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani:

Come risponde a coloro i quali accusano la vostra società di comperare troppi giocatori stranieri, sia tra i giovani che tra i titolari per la prima squadra?

“Il calcio ha un mercato globale, soprattutto per una piccola come la nostra. Difficile fare un mercato sugli italiani, che non siano in prestito. Prendere giocatori dalle big per formarli e poi perderli non fa parte della politica del nostro club. È una politica che splendidamente viene messa in pratica da Corvino e Trinchera. Li prendiamo giovani? È vero. Li prendiamo stranieri? È vero. Ma ora è questo il mercato”.