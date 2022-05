Tudor avverte il Milan: "Quando ti guardano tutti vuoi fare sempre bella figura"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Milan, mister Igor Tudor ha assicurato massimo impegno da parte del suo Verona nella sfida che varrà una fetta importante di Scudetto: "È stata una settimana come le altre, vissuta con concentrazione nella maniera giusta. Per loro sarà una gara molto importante, e di conseguenza lo sarà anche per noi, perché quando ti guardano tutti vuoi fare sempre bella figura".