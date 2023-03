Tudor boccia la Serie A: "E' meglio la Ligue 1 francese"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Qui c'è il Paris Saint Germain; in Italia non c'è un equivalente perché oggi è superiore all'Inter e alla Juventus. Poi ci sono tre o quattro squadre che, a livello di giocatori, hanno più qualità in Italia rispetto alle equivalenti in Francia. Ma dalla sesta all'ultima posizione, qui siamo più forti". Igor Tudor, attualmente allenatore dell'Olympique Marsiglia, parla così anche della Serie A in una intervista a L'Equipe. L'ex giocatore della Juventus fa anche alcuni esempi: "Se domani si giocasse Empoli-Strasburgo, lo Strasburgo vincerebbe largamente; Oppure il Reims contro lo Spezia, il Reims vincerebbe facilmente. Quando vai a Reims, ci sono tre o quattro giocatori che prenderesti nella tua squadra e lo stesso anche a Strasburgo. Ma se io sono l'Inter e gioco a Empoli o a La Spezia, non prenderei nessuno.

C'è una differenza che in Francia non trovi". "In Francia c'è molto più ritmo perché i giocatori sono più giovani e fisici. In Italia, l'intensità non ha nulla a che vedere. Gli inglesi comprano dei giocatori del Lorient, non in Italia. E questo vuol dire che qui ci sono dei giocatori che hanno qualità per inserirsi nel gotha del calcio". (ANSA).