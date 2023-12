Turati: "Coro della Curva Sud? Sono stati bravi, ma in quel momento mi sarei voltato verso di loro e li avrei mandati affanc**o tutti"

In una lunga intervista rilasciata a Sportweek, Stefano Turati, portiere del Frosinone, è tornato a parlare del coro "Se c'è in porta Turati è gol" da parte della Curva Sud a pochi minuti dalla fine del match tra Frosione e Milan. Queste le sue parole:

"Se ho rosicato dopo il coro della Curva Sud durante Milan-Frosinone? Sono stati anche troppo bravi, hanno cantato in pochi e per poco tempo. In quel momento mi sarei voltato verso di loro e li avrei mandati affanc**o tutti, però ho pensato che sono tifoso anch’io e al loro posto avrei fatto lo stesso, se non peggio”.