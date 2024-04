Turbo Chukwu: ecco quanto ha corso sulla fascia contro il Lecce

Samuel Chukwueze sta finalmente uscendo fuori dal guscio. Da quando ha trovato il primo gol in campionato contro il Verona, prima della sosta, il nigeriano ha stravolto il suo rendimento, trovando la fiducia che gli era mancata per tutta la prima parte di stagione. Il nigeriano è stato tra i migliori contro la Fiorentina e anche contro il Lecce, due partite giocate da titolare. Nello specifico contro i salentini ha trovato il suo secondo assist in stagione, per il primo gol di Pulisic. In generale però è stato irrefrenabile e come riporta il Milan sul suo profilo ufficiale Chukwueze ha coperto una distanza di 10.314 chilometri. Instancabile.

Il Milan ha scritto nel tweet: "Sammy sublime!". E Pioli ai microfoni di Milan TV ne ha parlato così: "E' cambiata la sua testa. Adesso ha fiducia, è positivo, crede in quello che fa. Conosce meglio quello che deve fare la squadra in campo. E' un giocatore di qualità. Sono molto contento per lui perchè ha passato un momento difficile: dall'esterno sembra tutto e rose fiori ma i ragazzi vivono pressioni importanti. Lui ci ha creduto e ha lavorato tanto e questo fa piacere a me, al club e alla squadra".