Turchia, Infantino: "Non c'è posto per la violenza nel calcio"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Non c'è assolutamente posto per la violenza nel calcio, dentro o fuori dal campo. Gli eventi che hanno seguito la partita di Süper Lig turca tra MKE Ankaragücü e Çaykur Rizespor sono totalmente inaccettabili e non trovano posto nel nostro sport o nella nostra società". Così il Presidente della Fifa Gianni Infantino è intervenuto sull'aggressione all'arbitro Halil Umut Meler.

"Senza direttori di gara non c'è calcio. Gli arbitri, i giocatori, i tifosi e il personale devono essere al sicuro per godersi il gioco - conclude Infantino - e chiedo alle autorità competenti di garantire che ciò sia rigorosamente attuato e rispettato a tutti i livelli". (ANSA).