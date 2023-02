Turchia: Lega Serie B sostiene Unicef Italia per raccolta fondi

Fonte: ANSA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La Lega Serie B aderisce alla raccolta fondi aperta dell'Unicef Italia per l'emergenza terremoto in Siria e Turchia. Lo fa con una serie di attività legate agli stadi e ai canali di comunicazione invitando tutti a dare il proprio contributo su www.unicef.it/terremoto. In particolare, fa sapere la Lega B, la raccolta fondi servirà per fornire aiuti di primo soccorso tramite acqua potabile, coperte e alimenti ai bambini e alle famiglie colpite dal terremoto. Il presidente della Lega B, Mauro Balata, sostiene che quanto accaduto "non può lasciarci indifferenti. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per cercare di alleviare il dramma di milioni di persone". "Non appena accaduta questa immane tragedia - spiega Balata - abbiamo contattato l'Unicef, trovando in loro un'associazione già operativa e ben consapevole delle energie e delle azioni da mettere in campo". "A nome di Unicef Italia - le parole della presidente, Carmela Pace - ringrazio sentitamente la Lega B e il suo presidente Balata per essersi subito attivati a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Migliaia di case sono state distrutte, le famiglie sono sfollate e sono esposte alle intemperie. Migliaia di bambini sono in pericolo e hanno bisogno del nostro aiuto". (ANSA).