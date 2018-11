Turchia-Svezia 0-1: Calhanoglu in campo per tutto il match

È andata male alla Turchia di Calhanoglu. Sempre in Nations League, ma in Lega B, la sua squadra è stata sconfitta 1-0 in casa (a Konya) dalla Svezia per. Per Hakan 90' in campo, diversi tiri e qualche occasione. La rete decisiva è stata segnata da Granqvist su rigore al 71' e ha fatto scivolare la Turchia all'ultimo posto (tre punti in quattro gare), anche se nel Gruppo 2 è ancora tutto aperto.