Turchia: Uefa, fondi per vittime e 1' silenzio sui campi

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - L'Uefa e il suo partner, Uefa Foundation for Children, hanno effettuato una donazione per sostenere la vasta operazione umanitaria a favore delle vittime dei due devastanti terremoti di lunedì scorso in Turchia e in Siria. Inoltre, la confederazione calcistica europea ha annunciato che la prossima settimana verrà osservato un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio in tutte le partite delle competizioni per club per commemorare le vittime. L'Uefa ha donato 150.000 euro alla Federcalcio urca (TFF), mentre la Fondazione ha stanziato 50.000 euro per due organizzazioni non governative impegnate in prima linea nel disastro. L'organo di governo del calcio europeo sta inoltre coordinando gli sforzi delle sue federazioni affiliate per contribuire a un fondo congiunto per i soccorsi in caso di calamità "L'Uefa sta effettuando questa prima donazione per aiutare l'immediata risposta umanitaria a questa orrenda tragedia - ha dichiaratoil presidente, Aleksander Ceferin -. Voglio anche ringraziare le nostre associazioni associate per la loro reazione rapida e compassionevole e il supporto offerto a coloro che sono stati colpiti da questo terribile evento". Infine, si stanno pianificando altre attività di raccolta fondi durante la settimana della finale di Champions League, che si svolgerà a Istanbul a giugno. (ANSA).