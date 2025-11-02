Turci: "I valori di quelli che si sono fatti male fino ad adesso sono troppo alti e poi la squadra paga“

vedi letture

Tommaso Turci, giornalista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera sulla rosa del Milan: “Storicamente il Milan non è particolarmente fortunato con gli infortuni. Però sono state fatte sicuramente delle valutazioni per dare tanta importanza ai giocatori all’interno del gruppo perché poi c’ anche il rischio di avere una rosa troppo ampia a volte.

Adesso sta girando male ma col senno di poi, avere una soluzione in più ti può fare la differenza anche se hai solo una competizione e mezza come il Milan in questa stagione. Si tratta semore anche di un discorso di valore degli infortunati: se si infortuna Pulisic è diverso rispetto a qualsiasi altro giocatore. I valori di quelli che si sono fatti male fino ad adesso sono troppo alti e poi la squadra paga“.