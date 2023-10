Turpin arbitra Inghilterra-Italia, un belga per l'U21

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Sarà l'arbitro francese Clement Turpin e dirigere la partita Inghilterra-Italia, in programma martedì prossimo allo stadio di Wembley e valida per le qualificazioni a Euro 2024, gruppo C. Avrà come collaboratori i connazionali Nicolas Danos, Erwan Finjean e Ruddy Buquet (quarto ufficiale). Francesi anche gli addetti alla Var: Jerome Brisard e Pierre Gaillouste.

Sarà invece tutto belga il gruppo arbitrale che, sempre martedì, a Bolzano, dirigerà la partita tra le nazionali under 21 di Italia e Norvegia per le qualificazioni agli Europei del 2025: il direttore di gara sarà Jonathan Lardot, gli assistenti Florian Lemaire e Quentin Blaise, il quarto ufficiale Bert Put. (ANSA).