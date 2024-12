Tutta la carica di Maignan: il messaggio social verso la gara contro lo Stella Rossa

E' uno dei migliori in questa finora altalenante stagione del Milan. Mike Maignan resta un punto di riferimento, per rendimento e per il ruolo di leader all'interno della squadra. In vista del prossimo impegno in Champions League contro la Stella Rossa, ecco il post social del portiere francese sui propri social:

La carica di Mike.