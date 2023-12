Tutte le differenze fra la nuova Superlega e la nuova Champions League

Quali sono le differenze fra il nuovo progetto di Superlega presentato quest'oggi da A22 e la nuova Champions League in vigore dal 2024-2025? Questo interrogativo sta creando grandi punti di domanda nel mondo del calcio internazionale e a chiarire almeno qualche punto ci ha pensato Eurofoot con una grafica dedicata. Ecco, riassumendo, le sostanziali distinzioni fra le due competizioni:

Accesso basato sul merito sportivo: entrambe

Gare andata e ritorno per tutto il torneo: sì nella Superlega, no nella nuova Champions

Club partecipanti: 64 nella Superlega, 72 nella nuova Champions

Minimo di partite giocate da ogni club: 14 nella Superlega, 8 nella nuova Champions

Numero di partite settimanali: 19 e 19

Governance: club partecipanti nella Superlega, UEFA nella nuova Champions

🚨🇪🇺 New proposed European competition by @A22Sports...



• 64 clubs across three leagues

• 3 leagues named Star, Gold & Blue

• Star league has 16 teams, so does Gold

• Blue league will have 32 clubs



All clubs will play in groups of 8, home and away