Tutti gli impegni dei rossoneri convocati in nazionale

Primo giro di giostra per le nazionali in questa stagione 2023/24. Dopo tre giornate di campionato, la Serie A si ferma per dare spazio agli impegni internazionali, tra qualificazioni a Euro 2024, qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa e amichevoli. Diversi i rossoneri convocati: andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono e i match in programma.

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Irlanda: giovedì 7 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Euro 2024

Germania-Francia: martedì 12 settembre ore 21.00, Dortmund - Amichevole

Rafael Leão (Portogallo)

Slovacchia-Portogallo: venerdì 8 settembre ore 20.45, Bratislava - Qualificazioni Euro 2024

Portogallo-Lussemburgo: lunedì 11 settembre ore 20.45, Faro Algarve - Qualificazioni Euro 2024

Simon Kjær (Danimarca)

Danimarca-San Marino: giovedì 7 settembre ore 20.45, Copenaghen - Qualificazioni Euro 2024

Finlandia-Danimarca: domenica 10 settembre ore 19.00, Helsinki - Qualificazioni Euro 2024

Rade Krunić (Bosnia)

Bosnia-Liechtenstein: venerdì 8 settembre ore 20.45, Zenica - Qualificazioni Euro 2024

Islanda-Bosnia: lunedì 11 settembre ore 18.45, Reykyavik - Qualificazioni Euro 2024

Christian Pulisic e Yunus Musah (Stati Uniti)

USA-Uzbekistan: sabato 9 settembre ore 23.30, St. Louis - Amichevole

USA-Oman: mercoledì 13 settembre ore 2.30, Minneapolis - Amichevole

Malick Thiaw (Germania)

Germania-Giappone: sabato 9 settembre ore 20.45, Wolfsburg - Amichevole

Germania-Francia: martedì 12 settembre ore 21.00, Dortmund - Amichevole

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Grecia: giovedì 7 settembre ore 20.45, Eindhoven - Qualificazioni Euro 2024

Irlanda-Olanda: domenica 10 settembre ore 19.45, Dublino - Qualificazioni Euro 2024

Noah Okafor (Svizzera)

Kosovo-Svizzera: sabato 9 settembre ore 20.45, Pristina - Qualificazioni Euro 2024

Svizzera-Andorra: martedì 12 settembre ore 20.45, Sion - Qualificazioni Euro 2024

Luka Jović (Serbia)

Serbia-Ungheria: giovedì 7 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Euro 2024

Lituania-Serbia: domenica 10 settembre ore 20.45, Kaunas - Qualificazioni Euro 2024

Samuel Chukwueze (Nigeria)

Nigeria-São Tomé: domenica 10 settembre ore 18.00, Uyo - Qualificazioni Coppa d'Africa

Fikayo Tomori (Inghilterra)

Ucraina-Inghilterra: sabato 9 settembre ore 18.00, Wroclaw (Polonia) - Qualificazioni Euro 2024

Scozia-Inghilterra: martedì 12 settembre ore 19.45, Glasgow - Amichevole