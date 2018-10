Tutto esaurito a San Siro per il derby

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Tutto esaurito a San Siro. Domenica sera, alle 20,30, oltre 77 mila tifosi affolleranno lo stadio per il derby tra Inter e Milan che, ancora una volta, registrerà il sold out. A più di quarantotto ore dalla sfida, infatti, le biglietterie del club nerazzurro sono chiuse, tutti i biglietti venduti. Nei giorni scorsi, l'Inter ha annunciato un'imponente coreografia che colorerà lo stadio di nerazzurro con migliaia di bandierine e ha consigliato ai tifosi di recarsi allo stadio in anticipo per evitare code ai tornelli. L'apertura dei cancelli è prevista alle 17,30.