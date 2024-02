Tutto facile per l'Inter: 4-0, Salernitana alla deriva

L'Inter consolida il primato in Serie A: netto 4-0 dei nerazzurri contro la Salernitana, con le firme di Thuram, Lautaro, Dumfries e Arnautovic. Sin dai primi minuti del primo tempo la squadra di Simone Inzaghi ha messo in chiaro le cose e in 40 minuti ha chiuso la pratica segnando tre gol a una Salernitana decisamente in crisi nonostante il cambio in panchina. Alla sua prima Liverani non è riuscito a dare la scossa ai suoi, che rimangono ultimi in classifica con 13 punti.

L'Inter sale dunque a 63 punti, dieci in più della Juventus seconda a pari giornate disputate (i bianconeri devono ancora giocare la venticinquesima, i nerazzurri invece devono recuperare la ventunesima).